Inter-Frattesi | nerazzurri in pole ma serve una cessione

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’sarebbe inposition per Davidedel Sassuolo, l’incontro con la dirigenza neroverde è andato bene L’sarebbe inposition per Davidedel Sassuolo, l’incontro con la dirigenza neroverde è andato bene. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per concretizzare il suo arrivo servirebbe cedere un giocatore. Zhang dovrà dare il suo ok altrimenti si rischia di perdere il vantaggio sulla concorrenza.

Ma l'dovrà certamente operare anche in uscita con una cessione importante per finanziare il mercato. E, nel frattempo, si tratta Davidedel Sassuolo. 'Barella -Io ......e MilanBlitz londinese per Piero Ausilio dopo la cena di martedì sera con il Sassuolo pere il vertice in sede con Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio (LaPresse) - Calciomercato.itL'...Come scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica, su Davidec'è adesso anche il forte interesse dell': CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Secondo i rumors provenienti dall'Inghilterra il Newcastle si è fatto sotto per Nicolò Barella offrendo circa 60 milioni di euro. Per l'Inter però il sardo è "incedibile" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...