Inter-Chelsea | ad oggi nessun colloquio per Onana ? Sky

Le altre squadre si muovono, soprattutto Roma e, con Ausilio che ha già stretto i contatti colper Koulibaly (sarebbe un gran colpo) e Lukaku, che avrà anche sbagliato gol semplici ...... ma, secondo Foot Mercato, il belga prenderebbe in considerazione la proposta di trasferirsi nella penisola araba solo per due motivi: come via d'uscita dalse l'non riuscisse a trovare ...Su Onana c'è ile, in caso di partenza, l'andrebbe su Vicario. L'italiano dell'Empoli (dato sulle tracce di Caprile del Bari) interessa però anche alla Fiorentina.

Chelsea are willing to sell Kai Havertz to Arsenal this summer.However, they are insisting Havertz will only move across London for £70m, says the London Eveni ...Gazzetta dello Sport reports via Football Italia that Juventus want at least 80m euros (£68m) for the 23-year-old but Chelsea have told the Italians they can pick ...