Inter | brutte notizie dagli Usa per Zhang | perde la causa | dovrà consegnare parte dei documenti

Commenta per primonotizie per l'. Aumenta la concorrenza per Onana : sul portiere, infatti, oltre al Chelsea è spuntato anche il Manchester United. I Red Devils lo hanno messo in pole position rispetto al ...Il Manchester City dovrà fare a meno di lui per qualche mese Roma, 13 giu. -notizie per il Manchester City e De Bruyne. Il centrocampista ha rimediato. Le indiscrezioni ...League vs l', ...notizie per il Manchester City e De Bruyne. Il centrocampista ha rimediato. Le indiscrezioni ...che ha visto il Manchester City di Pep Guardiola trionfare in finale di Champions League vs l',...

Inter, brutte notizie dall'Inghilterra: un club sfida il Chelsea per Onana Calciomercato.com

La stagione calcistica dell’Inter di Zhang si è conclusa con la sconfitta in finale di Champions League per mano del Manchester City, per il presidente nerazzurro quella legale invece è ancora in atto ...Brutte notizie per l'Inter. Aumenta la concorrenza per Onana: sul portiere, infatti, oltre al Chelsea è spuntato anche il Manchester United. I Red Devils lo hanno messo in pole position rispetto al ...