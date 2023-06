Inps e Inail | il governo nomina i nuovi commissari

E' stato firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, il dpcm per la nomina dei commissari di. Il ruolo sarà ricoperto da Micaela Gelera per l'ente di previdenza mentre all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro andrà Fabrizio D'Ascenzo.'Prima il governo e la maggioranza di destra hanno deciso di azzerare le presidenze diin anticipo rispetto alla loro stessa naturale scadenza. Ora non sono capaci di nominare i nuovi vertici rispettando i venti giorni di tempo che loro stessi si erano dati in decretazione ...'Il governo, dopo aver rimosso i presidenti di, si era dato venti giorni di tempo per nominare i commissari straordinari dei due istituti. Invece siamo al paradosso di un governo che approva strumentalmente un decreto per necessità e ...

Meloni firma il dpcm, Gelera e D'Ascenzo commissari Inps e Inail - Politica Agenzia ANSA

È stato firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il dpcm per la nomina dei commissari di Inps e Inail, di cui il governo ha deciso di riformare l’organizzazione facendo decadere gli attua ...E' stato firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, il dpcm per la nomina dei commissari di Inps e Inail. (ANSA) ...