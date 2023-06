Innovazione | nasce un progetto a sostegno del settore culturale lombardo

(Di giovedì 15 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – Da una nuova collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia – con il supporto di Cariplo Factory e la collaborazione di Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore –InnovaCultura, percorso che ha l’obiettivo di sostenere istituti e luoghi della cultura per favorire nuove competenze e un ripensamento delle proprie attività, da sviluppare in chiave innovativa grazie all’avvio di partenariati con imprese attive nele creativo.Frutto di un accordo tra le parti, reso possibile dalle comuni intenzioni programmatiche di supporto alle istituzioni culturali locali e alle imprese culturali e creative (ICC) attive sul territorio, InnovaCultura estende la positiva esperienza di InnovaMusei ad una più ampia platea di soggetti e operatori ...

...di Cariplo Factory e la collaborazione di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore -... e che il 70% dei luoghi di cultura ha puntato sull'tecnologica e sulla produzione digitale ......e leadership ". Parole di soddisfazione per la nomina di Francesco Monchiero a ... Il Consorzio Piemonte Land of Wine Piemonte Land of Wineil 29 luglio 2011 per offrire ai Consorzi di ...Il nuovo ufficio mobileproprio da qui e si arricchisce di ulteriori servizi che portano ...i primi in Italia ad offrire questo tipo di servizio ai residenti - è una vera e propria...

Innovazione, nasce un progetto a sostegno del settore culturale ... Italpress

MILANO (ITALPRESS) – Da una nuova collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia – con ...InnovaCultura nasce con l’obiettivo di sostenere istituti e luoghi ... L’obiettivo di questo progetto è cogliere appieno l’essenza dell’innovazione. Dopo il successo ottenuto con Innovamusei, stiamo ...