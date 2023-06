Ingebrigtsen | ' Assalto ai 1500 | ma sogno di fare 10 record mondiali'

I tre medagliati dell'Olimpiade di Tokyo e sette dei primi otto dei Mondiali di Eugene dello scorso anno: Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ...Torna la grande atletica con la tappa della Diamond League ai Bislett Games di Oslo, in programma questa sera. Occhi puntati sul fuoriclasse norvegese Jakobche prova l'allo storico record, sui 1500, del marocchino Hicham El Guerrouj, il 3:26.00 realizzato allo stadio Olimpico di Roma nel 1998. Il campione olimpico di Tokyo non ha ...In programma domani sera la quinta tappa della Wanda Diamond League a Oslo. Tra gli uomini è il fuoriclasse norvegese Jakobnei 1500 a sognare l'allo storico record del marocchino Hicham El Guerrouj , il 3:26.00 realizzato allo stadio Olimpico di Roma nel 1998. Non è un caso che i 1500, anche con lo ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

