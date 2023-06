Inflazione | Nobel Spence | “Lotta perdurerà ancora per due anni”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) – ‘Nei prossimi duelotteremocontro l’. A livello internazionale avremo una crescita lenta e probabilmente bassa. Tuttavia, i recenti dati sulla crescita italiana sembrerebbero tracciare un percorso in controtendenza, poiché sono abbastanza positivi. Guardando ad un orizzonte temporale più esteso, ritengo che ci troveremo a vivere in un mondo notevolmente diverso sul piano economico, caratterizzato da tassi d’interesse più elevati e nel quale l’rappresenterà una minacciamaggiore rispetto ad oggi”. Lo sottolinea il premioper l’Economia e docente all’università Sda Bocconi di Milano, Michael, a margine dell’incontro ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per ...