Inflazione | Mutti | “Anno difficile | anche industrie colpite da esplosione costi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per il presidente di Centromarca: "Nostra filiera incide su Pil ma deboli su piano politico" “E’ stato un” ese “c’è stata una ottima reattività dal punto di vista creditizio” del mondo produttivo ma “comesiamo state immediatamenteda questadi”. A rilevarlo è stato Francesco, presidente Centromarca e amministratore delegato di, parlando all’incontro ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento’, promosso a Milano da Centromarca. Come, ha sottolineato, “ci siamo sentite dire tante volte che dietro” l’aumento dei prezzi “c’era una speculazione da parte nostra ma, una ...