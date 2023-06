Infantino | «Vinicius Jr guiderà un comitato antirazzismo Basta!»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il presidente della FIFA Giannisi è esposto su Reuters per la battaglia al razzismo che il calcio deve combattere d’ora in poi. Gli episodi di Romelu Lukaku eJr. hanno attirato l’attenzione. BATTAGLIA –Jr.uncomposto di calciatori che suggeriranno pene più severe per i tifosi o gli stessi calciatori che si renderanno protagonisti di comportamenti discriminatori. Gli episodi sono stati diversi in questa stagione, soprattutto quelli contro Romelu Lukaku e l’esterno del Real Madrid a Valencia. Gianniè intervenuto così: «Non ci sarà più calcio con razzismo. Le partite dovrebbero essere interrotte immediatamente quando accade. Quando è troppo è troppo. Abbiamo bisogno di ascoltare i giocatori e ciò di ...

Jr, attaccante del Real Madrid, guiderà uno speciale comitato antirazzismo della Fifa ... Lo ha detto il presidente della federazione, Gianni. L'attaccante brasiliano ha subito insulti ......per tutte al problema del razzismo nel calcio ha proseguito- . Non possiamo più tollerare il razzismo. Come presidente della FIFA, sento di doverne parlare personalmente con. ...Riguardo alle parole di, che polemizzava sul fatto che in Spagna ci sia molto razzismo,ha commentato: " Purtroppo, il razzismo non è un problema che esiste solo in Spagna. Esiste ...

Infantino: "Vinicius a capo di un gruppo di giocatori per punire il razzismo" GianlucaDiMarzio.com

È per questo che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha scelto proprio il calciatore brasiliano. Vinicius e il comitato antirazzismo Il razzismo, la discriminazione, gli insulti e le offese ...L'attaccante brasiliano ha subito insulti razzisti da parte dei tifosi quando il Real Madrid ha affrontato il Valencia a maggio ...