Indiana Jones e il Quadrante del Destino | Mads Mikkelsen | Far parte della saga è surreale

(Di giovedì 15 giugno 2023)è una delle star del filme ildele ha ammesso che farcon protagonista Harrison Ford è un'esperienzaè uno dei protagonisti die ildele, in una nuova intervista, ha ammesso che èfar, oltre a lodare Harrison Ford. L'attore, in occasionepremière dell'atteso quinto capitolo delle avventure dell'archeologo, ha infatti svelato quali sono le sue emozioni ora che è ufficialmente ...

Mads Mikkelsen è uno dei protagonisti die il Quadrante del Destino e, in una nuova intervista, ha ammesso che è surreale far parte della saga, oltre a lodare Harrison Ford. L'attore, in occasione della première dell'atteso ...Il nostro incontro con Harrison Ford, il regista di sue il Quadrante del Destino e il resto del ...5 esce al cinema il 28 giugno con il titoloil Quadrante del Destino , traduzione italiana diand the Dial of Destiny . L'amatissima saga dell'archeologo più ...

Indiana Jones, Harrison Ford ricorda l'uscita dei Predatori dell'arca perduta: "Le persone erano felici" BadTaste.it Cinema

Sono fioccate in rete le prime reazioni a caldo al quinto e probabilmente ultimo capitolo del franchise con Harrison Ford.Il quinto episodio della saga, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, esce nelle sale il 28 giugno, con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge ...