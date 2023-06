Incidente Roma | Salvini posta video del tiktoker sulla Lamborghini

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – All’indomani del tragicoin zona Casal Palocco a, dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni in seguito a uno scontro tra la Smart guidata dalla mamma e un suvcon a bordo cinque giovani, il ministro delle Infrastrutture Matteosu Instagram ilcon protagonista uno dei ragazzi che si sarebbe trovato sul suv al momento dello schianto. Nel, pubblicato su TikTok poche ore prima dell’dal ragazzo (che farebbe parte di un collettivo di youtuber), si scherza su “come si comportano i ragazzini di ora con una macchina di lusso”. “Noi possiamo anche studiare, proporre ed approvare un nuovo Codice della Strada, come stiamo facendo, aumentando educazione, controlli e sanzioni, per ...