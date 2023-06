Incidente Roma | il 20enne alla guida del Suv è risultato positivo ai cannabinoidi

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 15 giugno 2023) Èaiilche ieridi un Suv Lamborghini ha travolto una Smart causando la morte di un bimbo di cinque anni che viaggiava con la madre e la sorellina di tre anni. Il giovane è iscritto nel registro degli indagati per i reati di omicidio stradale e lesioni. L’, in via Archelao di Mileto, tra la zona di Acilia e Casal Palocco, è avvenuto in una dinamica ancora da chiarire, ora al vaglio degli inquirenti. Il Suv Lamborghini, preso a noleggio da due giorni, erato da un ventenne con a bordo altre quattro persone. Secondo la prima ricostruzione, le persone a bordo del Suv potrebbero essere state distratte dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video. Le forze dell'ordine hanno ...