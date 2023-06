Incidente mortale a Pomezia | l’ultimo saluto a Cristiano Maceratesi | domani i funerali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023)si stringe nel dolore attorno alla famiglia di, lo scooterista di 55 anni morto lunedì scorso in un drammaticolungo Via Monte d’Oro. Un impatto terribile avvenuto mentre si trovava in sella al suo Yamaha X-Max finito, per cause da accertare, contro un furgoncino; per il 55enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare., in Piazza Indipendenza a, idell’uomo.venerdì 15 giugno idiLe esequie saranno celebrate nella giornata di venerdì 15 giugno 2023, presso la Chiesa di San Benedetto in Piazza Indipendenza a(dove ha sede anche il Comune, ndr) dalle ore 9.00. Intanto ...