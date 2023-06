Incidente a Roma | YouTuber travolgono un’auto | morto un bambino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un graveha visto coinvolto un gruppo dia bordo di un suv: nello schianto èun. La tragedia si è consumata mercoledì 14 giugno alle 15:45 – scriveToday – e in queste ore gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica.si schiantano con un suv controCome detto in apertura, la tragedia ha avuto luogo anel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. All’incrocio tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara un suv Urus Lamborghini sul quale viaggiavano cinquesi è schiantato contro una Smart FourFour. La Lamborghini ha travolto l’autovettura con a bordo una mamma insieme ai ...

Leggi anche, scontro tra Smart e Lamborghini: muore bimbo di 5 anni Le indagini dovranno accertare dunque anche eventuali responsabilità degli altri giovani presenti in auto e ...... a bordo c'era un bambino di 5 anni , morto nell'. Sua madre e la sorellina di 3 anni ... all'incrocio con via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casal Palocco , sulle strade di. Per ora ......hanno visti andare avanti e indietro più volte sulla stessa strada dove poi è successo l'. ... La procura diha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il giovane alla guida dell'auto, ...

Potrebbero essere stai distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video i ragazzi coinvolti nell'incidente a Roma costato la vita ad un bambino di 5 anni e il ferimento grave del ...Aperta inchiesta per omicidio stradale: nello scontro di ieri in zona Casal Palocco è morto un bimbo di 5 anni, ferite la mamma e la sorellina ...