Incidente a Roma | parla lo youtuber Vito Loiacono | «Un trauma indescrivibile | ma io non mi sono mai messo al volante»

(Di giovedì 15 giugno 2023) «Ilche sto provando è, ci tengo solo a dire che io non mimaiale che sto vicinissimo alla famiglia della vittima». Risponde così, con un commento su Instagram,, uno dei ragazzi alla guida della Lamborghini che ieri pomeriggio asi è schiantata contro la Smart con a bordo il piccolo Manuel, 5 anni, morto nell’fa parte insieme ad altri suoi tre coetanei di The Borderline, un canale YouTube in cui pubblicano sfide social e video ironici. Dopo che è stata rivelata l’identità dei conducenti del suv Lamborghini coinvolto nell’di ieri, i profili social disiriempiti di ...