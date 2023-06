Inchiesta Altroconsumo | Bolzano è la città italiana con tempi d’attesa più lunghi per il rilascio del passaporto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dalla nuova raccolta di dati emerge una situazione peggiorata rispetto al novembre del 2022 suidie rinnovo del documento Ac’è da aspettare più di 7 mesi, ben 230 giorni, per avere una prima disponibilità di appuntamento sulla piattaforma ministeriale per ildel. È quanto emerge dall’direlativa alla richiesta di consegna e rinnovo dei passaporti in Italia. Dalla nuova raccolta di dati emerge una situazione peggiorata rispetto al novembre del 2022 suidie rinnovo del documento. A Bari, Bologna, Genova, Padova, Torino e Milano non è stato possibile prenotare un appuntamento, mentre lepiù efficienti sono Firenze e Napoli, dove si ...