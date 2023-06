Incendio al chiosco di piazza Sicilia | presunto autore arrestato dalla Polizia di Stato

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Al termine di rapidissime indagini, la Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore dell'che ha distrutto une provocato ingenti danni a due bancarelle presenti all'interno del mercato rionale di Piazza Sicilia avvenuto nella tarda serata di martedì scorso. Le indagini ......balneare non è scattato l'arresto ma la denuncia per l'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d'. L'uomo è stato immortalato dalle telecamere dei sistemi della sorveglianza del-...Proprio questi oggetti, probabilmente infiammabili, hanno ulteriormente alimentato le fiamme all'interno delnel Centro Storico pontino, tra la paura generale dei cittadini.

Incendio chiosco piazza Sicilia Corriere di Taranto

L'uomo, già gravato dalla sorveglianza speciale, è stato denunciato per il rogo e poi portato in carcere proprio per aver violato il provvedimento ...Gravoso incendio questa notte nel centro di Latina, dov’è stato dato alle fiamme l’ex bar Bianca. Il locale, un chiosco su via Emanuele Filiberto, è stato dato al rogo questa notte. Da diverso tempo l ...