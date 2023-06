In Sicilia rapinate 8 banche in 6 mesi

Leggi su agi

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - Rapinatori ancora in azione, questa volta a Palermo al Banco Bpm di via Serradifalco. I malviventi per entrare nell'istituto di credito avrebbero fatto un buco sul tetto e si sarebbero introdotti nell'archivio cogliendo tutti di sorpresa e sequestrando clienti e impiegati. Successivamente avrebbero svuotato le cassette di sicurezza. Lo rende noto la Fabi. "Con questo gravissimo e preoccupante episodio siamo a otto rapine nel 2023 in, la media di quasi due al mese - afferma Gabriele Urzi, segretario provinciale Fabi Palermo e Responsabile Salute e Sicurezza - e continua la grave emergenza da noi ripetutamente annunciata. Ancora una volta clienti e dipendenti sono stati minacciati e sequestrati e un collega è stato malmenato dai rapinatori". Una lunga lista di "colpi" Nel 2023 il lungo bollettino dei colpi in banca si apre con un colpo ad Unicredit a ...