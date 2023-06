“In Lamborghini per 50 ore” | stupida sfida social dietro l’incidente a Roma Chi sono i TheBorderline

(Di giovedì 15 giugno 2023) Secondo le prime ricostruzioni,in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni a, sarebbe avvenuto intorno alle 15.45, quando un Suvha centrato in pieno, tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, la Smart su cui viaggiavano una giovane di 29 anni con i due figli di 4 e 5 anni. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico. Alla guida della macchina di grossa cilindrata c’era un 20enne con altri quattro giovani, tutti illesi. Secondo i primi accertamenti degli inquirenti, a causare lo schianto fatale non sarebbe stata l’ondata di maltempo abbattutasi oggi sulla capitale, né alcuna leggerezza da parte della madre – considerato che entrambi i bimbi viaggiavano su appositi seggiolini. A causare l’impatto frontale sarebbe stata invece una manovra spericolata da parte dell’autista del Suv ...

L'auto si è accartocciata senza lasciare scampo al piccolo, mentrelai danni sono stati minori, seppur gravi. Secondo i primi rilievi e le testimonianze raccolte sul luogo dell'...Avevano preso a noleggio il suvblu nello stesso quartiere dell'incidente e giravanole strade di Roma a tutta velocità. L'obiettivo: rimanere dentro alla macchina50 ore. Fino a ...... le folli sfide degli youtuber: 'Alla guidaoltre 50 ore'. Chi sono i 4 ragazzi La donna alla guida di una Smart Forfour si è scontrata frontalmente con un Suvguidato da un ventenne ...

L’auto si è accartocciata senza lasciare scampo al piccolo, mentre per la Lamborghini i danni sono stati minori, seppur gravi. Fonte foto: Tuttocittà.it Secondo i primi rilievi e le testimonianze ...Eugenio. A bordo della Lamborghini erano presenti cinque persone, quattro ragazzi e una ragazza, tutti ventenni, trasportati per accertamenti in diversi ospedali. Al momento non risultano in gravi ...