In Lamborghini per 50 ore | folle sfida social dietro l' incidente a Roma morto un bimbo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una vita spezzata a 5 anni, due feriti gravissimi. Tutto per un video su Youtube, per "fare views". L'stradale ascuote l'Italia. C'è stato uno schianto tra una Smart dove viaggiavano una mamma e i suoi due figli di 5 e 3 anni, e una potenteguidata da un ragazzo di 20...

... c'era Vito Loiacono al volante quando lain uno scontro frontale ha centrato la Smart su cui viaggiava una mamma insieme ai due figlioletti di 3 e 5 anni. Uno schianto fataleil ...Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo dellaverificare chi stava girando in quel momento il video - già ...Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo dellaverificare chi stava girando in quel momento il video - già ...

Lamborghini con youtuber a bordo contro Smart, muore bimbo, grave madre e sorellina: “Giravano un vid... Il Riformista

Giulia non è mai arrivata alla festa di fine anno e la musica si è spenta per sempre. E chissà com'era entusiasta Manuel, appena 5 anni, che ieri alle 15.45 ...Uno scontro violentissimo e un bilancio tragico per l’ennesimo incidente mortale a Roma. A perdere la vita un bimbo di 5 anni che viaggiava con la madre e la sorellina di 3 anni su una Smart. La city ...