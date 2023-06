In Emilia Romagna 100mila ettari di coltivazioni nel fango

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - L'acqua su oltre centomilacoltivati ha lasciato il posto ad un pesante strato di limo e sabbia che crea una crosta impermeabile soffocando il terreno e rendendo impossibili gli scambi gassosi fondamentali per le radici e la vita delle piante. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti, ad un mese della terribile alluvione che ha devastato la, dove nelle colline si fanno ancora i conti con circa mille frane attive con terreni agricoli distrutti, interi vigneti ed uliveti trascinati a valle e strade interrotte. "I raccolti di ortaggi, grano orzo, mais, girasole, colza e soia coperti dalsono andati completamente perduti ma per recuperare la funzionalità dei campi e tornare a seminare è necessario - sottolinea la Coldiretti - arare in profondità per rimescolare gli strati del terreno e diluire la presenza di limo e ...

L'alluvione - ricorda Coldiretti - ha devastato un territorio con 21mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile dellapari ...... candidato Vivendi') ai migranti ('Naufragio nel mare greco, un centinaio di vittime'), passando per l'IA (' Intelligenza Artificiale , la Ue vara le prime regole'), l'('Bonaccini: ...Preoccupa invece la nuova allerta arancione indalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì per criticità idrogeologica. Previsti forti temporali sulla montagna romagnola, ...

Mille Miglia 2023, il passaggio in Emilia Romagna: le tappe e il percorso il Resto del Carlino

Dopo il viaggio in Romagna e nelle Marche le auto d’epoca attraversano l’Emilia prima di approdare in Piemonte e Lombardia ...Per il resto una risposta positiva la offrono i dati emersi in questi giorni dalla seconda edizione di Cities Emilia Romagna, l'evento frutto della sinergia fra altre due manifestazioni, Buy Emilia ...