In Cina frena l' economia per l' effetto Covid | boom di disoccupati

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per Pechino non arrivano buone notizie sull', soprattutto quelle legate ai giovani. L'attività dei consumatori e delle fabbriche insi è indebolita a maggio, mentre il record di disoccupazione giovanile nelle città è aumentato, in un contesto di rallentamento del rimbalzo economico seguito alla fine delle regolazioni anti-. I sondaggi hanno rilevato che il 20,8% dei potenziali lavoratori nelle città di età compresa tra i 16 e i 24 anni è disoccupato a maggio, dato in aumento rispetto al precedente record di aprile del 20,4%. L'attività economica dellaè rimbalzata dopo che il Partito Comunista al governo, a dicembre, ha eliminato i controlli che avevano impedito l'accesso alle principali città per settimane e bloccato la maggior parte dei viaggi internazionali. Ma i consumatori, ...

Tim, F2i affianca Kkr, BernsteinCnh TIM . L'AD di F2i Renato Ravanelli ha detto che sono in ... Diasorin cresce incon un piano di investimento. Iren. Tra le offerte selezionate per il 49% ...Punti chiave 08:16 Germania, l'inflazione si conferma in calo a maggio 08:15 Chiusura in netto rialzo per Tokyo 08:10, taglio a sorpresa dei tassi per sostenere la ripresaInbanca centrale taglia tassi, negli States inflazioneal 4% Le Borse europee hanno registrato un andamento prudente e volatile nella prima parte della giornata, essendo dominate dai ...

La Cina frena e cerca altre vie L'Eco di Bergamo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cenni di frenata dell’inflazione anche nel Vecchio Continente ... Continua la marcia del Nikkei, Cina debole • Non si ferma in Asia la marcia del Nikkei+1,6%, su nuovi massimi da 33 anni. Il sentiment ...