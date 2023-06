In chat annuncia la volontà di suicidarsi | 41enne salvato dal suo avvocato

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInizia atare con il suofino a minacciare il chiaro intento di volersi togliere la vita tagliandosi le vene. A quel punto l’uomo, unresidente a Montoro, non ha più risposto ai messaggi e nemmeno ai ripetuti tentativi di telefonate da patte del legale, l’Rosaria Vietri che senza pensarci un attimo ha allertato le Forze dell’Ordine. Una chiamata provvidenziale che hala vita alla donna, posto che all’arrivo dei soccorsi, anche i sanitari del 118, ilaveva del sangue che gli fuorisciva dal un polso. Trasportato presso l’Ospedale Moscati di Avellino, al momento, le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi, oltre al taglio ad un polso e un comprensibile e generale spavento L'articolo proviene da ...

