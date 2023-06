Imu | domani scade l' acconto Chi paga e chi è esonerato

...Ultime ore per versare l'accontoper il 2023: alla cassa sono chiamati oltre 25 milioni di italiani, proprietari di seconde case, seconde pertinenze, negozi, capannoni, alberghi o simili....... e tra le tasse l'- patrimoniale sugli immobili - è il primo appuntamento inevitabile per i proprietari di seconde case, negozi, alberghi e pertinenze. Scade, 16 giugno, il pagamento della ...Genova . In occasione della scadenza2023 prevista per, venerdì 16 giugno , Poste Italiane indica alcune modalità operative per accedere senza disagi al pagamento della prima rata di acconto dell'imposta sugli immobili, ...

Domani prima rata Imu. Confedilizia, 11 miliardi alla cassa Agenzia ANSA

Nelle casse dello Stato entreranno 11 miliardi di euro per l'acconto con un costo medio complessivo di 1.074 euro per una seconda casa (537 euro per l'acconto di giugno) ...CHI PAGAGiugno è il mese delle tasse, e tra le tasse l'Imu - patrimoniale sugli immobili - è il primo appuntamento inevitabile per i proprietari di seconde case, negozi, alberghi e pertinenze. Scade d ...