Imprese | PoliMi | ' pmi sempre più digitali | in 2022 ha aumentato investimenti il 26%'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Nonostante la coda lunga della pandemia e lo scoppio di nuove crisi internazionali, le pmi italiane confermano di aver saputo reagire alle crisi esterne. Solo il 14% di pmi ha dichiarato di non essere stato in grado di introdurre azioni per affrontare le difficoltà riscontrate in seguito all'aumento dei costi dell'energia e solo il 10% non ha avuto strumenti per rispondere alle difficoltà di fornitura. Nel corso del, il 26% delle pmi italiane hagliin digitale rispetto all'anno precedente, ma rimane un forte divario culturale, con il 35% delle realtà che stenta a riconoscere allazzazione un ruolo centrale all'interno del settore economico di riferimento. Questi alcuni dei dati presentati oggi dall'Osservatorio innovazione digitale nelle pmi della ...