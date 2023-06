Il week-end al cinema | da “The flash” a “2 matrimoni alla volta”

(Di giovedì 15 giugno 2023) È ricca di film la programmazione al. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “2”, “The”, “2”, “After work” e “Transformers: Il Risveglio”. “Ancora, “Fast X”, “The Boogeyman”, “Spider-Man: Across The Spider-Verse”, “Mindcage – Mente criminale”, “Blu e Flippy – Amici per le pinne”, “La Sirenetta”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 15 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Rapito” (ore 20:45); “2” (ore 21:15); “Mon crime – La colpevole sono io” (ore 21).CONCA VERDE a Bergamo “Denti da squalo” ...

Questo è stato unmagico per la surfer, che si è ritrovata tra gli atleti qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Qui abbiamo un video della sua genuina reazione non appena ...In Aggiornamento: Proseguono a ritmo spedito i preparativi per i Campionati Europei di sitting volley, in programma a Caorle (VE) dal 9 al 16 ottobre 2023. Lo scorsoil Presidente del ParaVolley Europe Branko Mihorko e il delegato tecnico arbitrale Wolfgang Schimdt , accompagnati dal vicepresidente federale Adriano Bilato e dagli organizzatori, hanno ...Sarà un lungo, di bellezza, di musica, di festa, di specialità gastronomiche. San Bartolomeo al Mare apre così la stagione degli eventi estivi che ci accompagnerà fino a settembre'. ...

Meteo WEEK-END: il tempo pronto a cambiare tutto ad un tratto! MeteoLive.it

Questione di poco e diremo addio all’instabilità e, peggio, a fulmini e saette che hanno segnato le prime due settimane di giugno. Eventi estremi che, dice Coldiretti, confermano l'evidente tendenza ...In Lombardia si viaggia nel tempo con il treno storico che per tre domeniche percorre la linea Milano Cadorna-Laveno Mombello.