Il successo di Radio Zeta Future Hits Live

...apparati necessari a mantenere una connessione mobile (4G/5G) con l'esterno e la connessione... allo stesso tempo, sicurezza e prestazioni, fondamentali per la riuscita e ildel progetto.... boom di pubblico (anche online) Sold out al Centrale del Foro italico di Roma: la prima data della seconda edizione delZeta Future Hits Live è stata un grandedi pubblico. Lo ...... si legge nel comunicato diramato dal Ministero degli Interni serbo, è stato sventato con... con loro avevano anche apparecchiature di sorveglianza, comunicazionie mappe. I media di ...

"Radio Zeta Future Hits Live" torna in onda giovedì 15 giugno FM-world

Il Radio Zeta Future Hits Live torna in replica oggi, giovedì 15 giugno, alle ore 17:00 in radiovisione su Radio Zeta e in streaming su Rtl 102.5 Play ...Come, tra l’altro, è successo ad alcuni suoi conoscenti. Le condizioni di vita non sono migliori nella capitale Pyongyang, dove una donna ha raccontato di riuscire a mangiare una sola volta al giorno ...