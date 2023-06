(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - Omicidio stradale. È questa l'accusa contestata dalla procura dial 20enne che ieri era alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell'indicente di via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni oltre al ferimento della madre e della sorellina di 3. Al vaglio dei magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, anche la posizione delle altre quattro persone presenti nell'autovettura. Nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare, poi, sui social - alcuni fanno parte del gruppo 'Theborderline' - in per una '' online incitando il ragazzo alla guida. La procura diaffiderà una consulenza tecnica al fine di accertare a che velocità ...

Il sospetto di una sfida su YouTube dietro lo scontro Suv-Smart a Roma AGI - Agenzia Italia

AGI - Un bimbo di 5 anni è morto, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a Roma. A scontrarsi, per cause ancora in fase di ...