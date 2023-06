Il sindacato degli influencer chiede il diritto alla pausa ma senza pagarla cara | le proposte in Senato su diritto d’autore e il ban delle piattaforme

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il mercatovive di grandi incertezze lavorative. O almeno questo è quanto denuncia Assoinfluncer, l’associazione italiana di categoria – inserita nell’elencoAssociazioni Professionali del ministero dello Sviluppo Economico – che ha l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi die content creators. Per questo hanno deciso di avanzare alcuneCommissione Cultura del. Tra queste spicca la richiesta di promuovere iniziative per garantire il raggiungimentoaccordi tra le collecting society, ovvero quelle che si occupano di intermediazione dei diritti, e le società proprietarie dei social. L’obiettivo è tutelare l’interesse tantoautori ...

... anzi credo sia nostro dovere farlo", dice il segretario deldelle toghe, Salvatore Casciaro. Che poi aggiunge: "Nessuna interferenza, fornireelementi tecnici di valutazione è un ...... citato dalla Cgil, è pari a 6 ore e 41 minuti e non oltre le 10 ore come sostiene il. I ... 'Più in generale il numeroaccessi ai pronto soccorso liguri - aggiunge Gratarola - risulta ...Più trasparenza quando si penalizza un utente Ilinfluencer chiede poi alle società dei social di mettere in atto procedure più trasparenti ed eque per gli utenti che hanno fatto di ...

Il sindacato degli influencer chiede il diritto alla pausa (ma senza ... Open

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto della Rappresentanza sindacale unitaria di Ateneo e delle OO.SS., relativo alla partecipata Assemblea Generale del PTAeB dell’Università Mediter ...La più aggressiva è Giorgia Meloni: tra lutti nazionali, riforme della giustizia (mai riuscite al Cav) e l’idea dell’anno zero, ha cominciato ad appropriarsi ...