Il salvataggio dei migranti naufragati in Grecia con l' elicottero

L'aeronautica greca ha diffuso un video del suo elicottero Super Puma che partecipa all'operazione dimigranti naufragati al largo della costa di Pylos. Sono almeno 79 i morti nel naufragio ma ci sono centinaia di persone che risultano ancora disperse. Secondo le autorità della Grecia, ......leniniano e fa sapere che non si opporrà all'ok al bilancio - essenziale per ildel ...tutelato durante l'interregno che correrà fra l'imminente ingresso di Radrizzani nella stanza...Nessunoprofughi a bordo del peschereccio aveva un giubbotto di, come ha denunciato la Guardia costiera greca dopo l'allarme lanciato da Frontex alle autorità greche e italiane. Il ...

Salvataggio di Eurovita, arriva la newco dei 5 big Il Sole 24 ORE

Centinaia di persone a bordo dell’imbarcazione. È il secondo peggior disastro dopo il naufragio del 2016, quando moriranno 320 migranti.Roma, 15 giu. (askanews) - L'aeronautica greca ha diffuso un video del suo elicottero Super Puma che partecipa all'operazione di salvataggio dei migranti ...