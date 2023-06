Il sabato sera con un deca

(Di giovedì 15 giugno 2023) C’è un post che circola sui social con una certa insistenza, a noi è stato segnalato sulla pagina Io negli anni 80 c’ero, non è un post della pagina ma di un utente, e riporta questo testo: Il,mettevi la benzina, entravi in discoteca, prendevi la consumazione e ti rimaneva anche il resto !!!! Bei tempi. Sotto possiamo vedere la foto di una banconota da diecimila lire: Qui su BUTAC del costo della vita ieri e oggi ne abbiamo già parlato più volte, ma vedere quanta gente l’ha condiviso senza nessuna analisi razionale mi ha fatto decidere di trattare le poche informazioni riportate nel post. Prima di tutto dobbiamo capire di che periodo parliamo. Le diecimila lire in foto, con Alessandro Volta, sono entrate in vigore nel 1984. Se facciamo il calcolo per rivalutare quelle diecimila lire capiamo subito che il post è un’immensa sciocchezza, ...

E' successopoco dopo le 22. Gli agenti della Locale si erano appostati lungo viale Madruzza per effettuare i controlli di rito alla circolazione stradale stavano fermando una Seat Ibiza ...Allegria che ha coinvolto l'intero paese durante l'aperitivo offerto dall'Amministrazione Comunale e durante la festa del cavaliere del. Per la pausa pranzo, invece, i partecipanti al ...Ci sono inoltre il difensore dell'Inter Raoul Bellanova , entrato in camponella ripresa della finale di Champions League con il Manchester City e Wilfried Gnonto: l'attaccante del Leeds, ...

Bimba scomparsa: forse vista su un bus a Bologna sabato sera Agenzia ANSA

Il Medioevo sbarca, per un giorno, in Val Soana: a Valprato. Dove, nella giornata di sabato 17 giugno, con l’organizzazione della Pro Loco, si terrà i ...Durante il concerto si esibiranno anche altri cori del genovesato. Appuntamento alle 16 alla Biblioteca universitaria di via Balbi ...