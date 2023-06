Il Prof Giovanni Perillo è il nuovo presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) “L’Associazionedovrà essere sempre più un autorevole punto di riferimento per i principali settori e protagonisti dell’ambito idrico ed ambientale. Si punterà sull’aggiornamento continuo, sulla realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, studi e ricerche, su incontri di informazione e confronto, sul coinvolgimento delle istituzioni e degli stakeholder, su reti per promuovere i temi strategici della transizione ecologica: la neutralità climatica e la transizione energetica, l’economia circolare e rigenerativa, il capitale naturale”. Lo ha detto, membro direttivo dell’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale, neo elettodella sezione campana, che, ...