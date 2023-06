Il Papa sfratta l’ex segretario di Benedetto XVI | mons Gänswein torna in Germania

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 giugno 2023) Città del Vaticano – La notizia era già nell’aria da tempo (leggi qui) ma ora arriva l’ufficialità:Francesco manda via dal VaticanodiXVI: “In data 28 febbraio 2023, S.E.. Georgha concluso l’incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto chedal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua Diocesi di origine”. Poche righe, diffuse nel tradizionale bollettino di mezzogiorno, che confermano quella che per molti sembrava una rottura inevitabile dopo gli “attacchi” di padre Georg contro la figura diFrancesco dopo la morte di Ratzinger (leggi qui). Sono stati diversi gli incontri, in questi mesi successivi alla dipartita di ...