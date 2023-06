Il Papa sarà dimesso domani 

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - "L'equipe sanitaria che sta seguendoFrancesco ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella mattina di domani, venerdì 16 giugno". Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "Lo staff medico informa cheFrancesco ha riposato bene durante la notte. Il decorso clinico prosegue regolarmente. Gli esami ematochimici risultano nella norma. Nella serata di ieri ha cenato comunitariamente insieme a quanti dal giorno del ricovero lo assistono". Questa mattina, "come segno di ringraziamento, ha ricevuto tutta l'equipe operatoria formata dal personale medico, dagli infermieri, dagli operatori socio sanitari e dagli ausiliari che lo scorso 7 giugno hanno coordinato, eseguito e reso possibile l'operazione chirurgica", continua Bruni. Successivamente il Pontefice ha incontrato ...

