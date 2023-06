Il Papa sarà dimesso domani Oggi la visita ai bambini ricoverati in oncologia

(Di giovedì 15 giugno 2023)Francesco torna in Vaticano: venerdì 16 giugnodal Gemelli, dove si trova ricoverato dal 7 giugno per un intervento di laparocele. La conferma è arrivata dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha riferito le decisioni dell’equipe medica che segue Bergoglio. Il Pontefice fin da subito ha risposto bene alle cure e già pochi giorni dopo l’operazione aveva ripreso a svolgere qualche attività lavorativa. Anchenon ha fatto eccezione. Inoltre ha incontrato diversi membri dello staff medico e amministrativo del Gemelli, recandosi anche inal reparto dipediatrica e neurochirurgia infantile del Policlinico, come del resto aveva già fatto in occasione del ricovero di marzo. Bruni: “Il...

Francescodimesso domani mattina dal Policlinico Gemelli di Roma , dove vengono monitorate le sue condizioni in seguito all'intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete ...... ormai cronico, e che ha richiamato anche l'attenzione diFrancesco in occasione della celebrazione del 125 esimo anniversario della nascita dell'Inps. Per Calderonequindi importante L'...... aveva chiesto con insistenza a Bergoglio di avere un incarico, principalmente in Vaticano, dicendosi certo di non avergli mai fornito prova di infedeltà: "Io spero cheFrancesco si fidi di me, ...