Il naufragio dei migranti in Grecia | «Cento bambini nella stiva» Le vittime potrebbero salire a 600

In risposta al, "il gruppo di contatto per le attività di ricerca e salvataggio (Sar) di ... Il gruppo è stato istituita dallo stesso esecutivo Ue ed è composto dalle autorità competenti...Il bilancio deldel peschereccio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì al largo di Pylos , assume ... Dai raccontimigranti sono emerse testimonianze scioccanti. I superstiti sono ...Hanno fatto muovere navi, motovedette ed elicotteri solo aavvenuto, come se si trattasse ... Anche l'MRCC italiano ha sollecitato l'interventoguardiacoste greci. Lo sapeva Frontex, che ...

Naufragio di 750 migranti in Grecia: almeno 79 vittime, 104 i salvati Il Sole 24 ORE

Negano le responsabilità e raccontano una storia che, con il passare delle ore, viene smentita dalle testimonianze dei superstiti. «Non volevano essere soccorsi - è la ...Fermati nove scafisti egiziani. Le salme recuperate sono 78, centinaia i dispersi. Il medico dell’ospedale: «Tra i 104 sopravvissuti c’è chi ricorda molti minori sottocoperta» ...