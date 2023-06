Il Napoli ha un nuovo allenatore | la scelta a sorpresa di DeLaurentiis

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il club partenopeo ha scelto il tecnico francese ex Roma che viene dall'esperienza (finita male) in Arabia Saudita all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo

21.12 Calcio:,Garcia è iltecnico E' Rudi Garcia iltecnico del. Siederà sulla panchina su cui Spalletti (che ha lasciato per prendersi un periodo di riposo) ha appena vinto il campionato. L'annuncio lo ha fatto il presidente De Laurentiis ...E scoppiano dile celebrazioni Aè difesta scudetto . I ragazzi di mister Spalletti sono scesi in campo per l' ultima partita del campionato di Serie A. Questa stagione li ha ...Garciatecnico del: tifosi increduli ., De Laurentiis annuncia Garcia in panchina . Questo il Tweet del presidente azzurro: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo ...

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli: l'annuncio ufficiale Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo allenatore dei partenopei: la scelta è ricadu ...Nell’ultima stagione è stato anche il tecnico di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Il francese ha battuto la concorrenza di Paulo Sousa e Galtier.