Il Napoli ha scelto l’allenatore | De Laurentiis annuncia Rudi Garcia

... "Il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del" Annuncio come un fulmine a ciel sereno quello di Aurelio De Laurentiis che hail nuovo allenatore del. Di seguito le sue ...1 Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del. Dopo un lungo casting, il presidente Aurelio De Laurentiis hail successore di Luciano Spalletti : sarà il tecnico francese ex Roma, che ha battuto la concorrenza di Paulo Sousa e ...Il temaper il 2023 è il viaggio/journey , in ogni possibile accezione e Monda ne ... dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Roma,, Capri, Palermo e dal prossimo ...

Napoli, scelto il sostituto di Spalletti: sarà Rudi Garcia ForzaRoma.info

Un annuncio a sorpresa, sia per le tempistiche che per il nome: è Rudi Garcia il nuovo allenatore del Napoli scelto da Aurelio De Laurentiis. L'annuncio ...StampaRudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo un lungo casting, De Laurentiis ha scelto il successore di Spalletti: il tecnico francese ha incontrato il presidente azzurro e dopo aver battu ...