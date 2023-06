Il Napoli 2023 2024 di Rudi Garcia | formazione | tre acquisti da 95 milioni e una cessione illustre

... reduce dall'esperienza finita male in terra suadita, era dunque una delle alternative mentre era rimasta ancora in piede l'ipotesi di Rafael Benitez, che aveva guidato l'Inter nel 2010 e il...Attiva ora l'offerta!: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 15 giugno.... (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) E alla fine the winner is Rudi Garcia. È lui il nuovo allenatore del. Non certo un coniglio estratto dal cilindro. Non uno di quei nomi che ti fanno ...

Gli allenatori della Serie A 2023-2024 Sky Sport

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Una notizia che avrà spiazzato tanti tifosi e opinionisti, non certamente i calciatori.Il tecnico francese ex Al Nassr ha affidato ai social le sue prime impressioni sulla nuova sua nuova esperienza professionale all’ombra del Vesuvio ...