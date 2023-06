Il Monza sarà ceduto? Chi è Evangelos Marinakis | il Berlusconi greco che vuole comprare il club

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo la morte di Silvio, la sua Fininvest assicura “assoluta continuità sotto ogni aspetto” per tutte le attività del gruppo. Una rassicurazione che non basta a placare i timori dei tifosi del, ilche proprio il Cavaliere ha portato in Serie A per la prima volta nella sua storia. La preoccupazione per i sostenitori delbiancorosso è che la famiglia decida di cedere parte delle quote del, per il quale Fininvest ha speso 192 milioni di euro in cinque anni. Tra gli interessati a un’eventuale cessione di parte del, negli scorsi giorni è circolato il nome dell’armatore. Come, anche lui è attivo in politica e possiede un impero mediatico. Al centro di ...