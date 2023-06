Il messaggio sbagliato di chi si scaglia contro i compiti per le vacanze

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Et voilà: coi primi caldi, puntuali come le zanzare, arrivano pedagogisti ed esperti di didattica a dire che gli insegnanti non devono assegnaredelle, che l’estate è bella e lunga e vuota, che bisogna esortare gli studenti a far passeggiate, guardare tramonti, scoprire il mondo anziché marcire sugli esercizi di matematica o sulle versioni di latino. In modo altrettanto puntuale, e in numero sempre crescente, ecco allora sorgere insegnanti che si fidano un po’ troppo di pedagogisti ed esperti di didattica, quindi assegnano ai propri alunni il compito delledi far passeggiate, guardare tramonti, scoprire il mondo. Questa tendenza è figlia di una triplice illusione da cui gli insegnanti non intendono risvegliarsi giammai. Anzitutto che pedagogisti ed esperti di didattica abbiano ragione, e che quindi per ...