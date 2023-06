Il meglio che i soliti gufi offrono è uno spettacolo noioso sul centrodestra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) C'è una danza piuttosto noiosa che è cominciata all'indomani della scomparsa di Silvio Berlusconi, ed è quella dei(nel senso politico del termine) che hanno cominciato un balletto di previsioni fosche sul futuro di Forza Italia e pure del, sciorinando ipotesi sulla crisi ineluttabile cui il partito fondato dal Cavaliere sarà destinato e, di conseguenza, pure l'attuale maggioranza di governo. Oltre a far gli scongiuri - non per partigianeria ma perché gli italiani questa maggioranza l'hanno scelta con il loro voto in libere elezioni - è il caso di mettere in fila alcune considerazioni politiche ancorate alla realtà. Partendo da una premessa che poi è anche il primo punto di sostanza. Non abbiamo sfere di cristallo per prevedere come evolverà la leadership in Forza Italia dopo la scomparsa di Berlusconi ...