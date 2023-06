Il lutto della Costituzione | dopo la beatificazione | troveremo le “piazze Berlusconi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Come era facilmente prevedibile ilnazionale era solo la premessa per “listate ala”. Laè solo un pretesto per riscrivere la storia repubblicana, spianare la strada al presidenzialismo senza controllo, svellere le radici antifasciste, equiparare vittime e boia. Alla fine del percorsole “” accanto a quelle dedicate a Falcone e Borsellino, le “vie Almirante” vicino a quelle intitolate a Moro, Pertini, Berlinguer. Questo intendono per cambionarrazione, per questo hanno assunto il controllo del Polo Raiset, che sarà usato come il manganello dell’era presente. Per non lasciare spazio all’immaginazione vogliono approvare subito la controriformagiustizia, ...