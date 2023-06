Il feretro di Silvio Berlusconi arriva a Valenza per la cremazione | l’applauso dei sostenitori – Video

Il corteo di vetture con il carro funebre che trasporta ildiBerlusconi è diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria , dove oggi avverrà la cremazione . Le ceneri, secondo quanto si è appreso, torneranno a Villa San ...Il corteo di vetture con il carro funebre che trasporta ildiBerlusconi è uscito poco fa dai cancelli di Villa San Martino ad Arcore diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria, dove in giornata avverrà la cremazione. ......pace per l'inconveniente che non gli ha permesso di essere presente ai funerali di Stato di... infatti, il giornalista si è diretto verso la villa di Arcore, dove ildel Cav è stato ...

L'Italia saluta Silvio Berlusconi - LIVEBLOG - Politica Agenzia ANSA

Radiocor "Berlusconi Alè", il coro all'uscita del feretro dal Duomo di Milano dopo i funerali di Stato (Agenzia Vista) Le immagini di uno dei tanti cori che hanno accompagnato l’entrata e l’uscita del ...La città di Valenza, in provincia di Alessandria, fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio ...