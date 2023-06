Il Fatto di Travaglio sghignazza ancora sulla morte di Berlusconi | altre 10 pagine al veleno

(Di giovedì 15 giugno 2023)paginate dide IlQuotidiano contro Silvio. Dopo le vignette disgustose (del solito Natangelo) a cadaverecaldo, il quotidiano natoformula dell’antismo ha riservato il peggio per i funerali. Titolo da vignetta del Vernacoliere “Trapassato remoto” con la foto della bara. A seguire articoli che ridicolizzano i partecipanti, i familiari a lutto. Sul lutto il giornale di Marcooffre il peggio di sè. Non hanno digerito il lutto nazionale per il politico italiano più popolare nella storia del dopoguerra, quindi ne parlano anche nella rubrica della posta, raccogliendo la protesta di alcune signore indignate. E ne parlano anche nella pagina riservata alla cultura per indignarsi del ...

I Graffi di Damato A funerali di Stato - non dello Stato, secondo la formula denigratoria delQuotidiano di Marco- conclusi come meglio non si poteva prevedere per il bagno di folla dell'estinto, si può dire con tutta tranquillità che i ..., Saviano e Michela Murgia sono personalità che hannocarriera grazie al livore espresso nei confronti di tutti i leader di centrodestra. Si può dire che hanno trasformato l'odio in ...

