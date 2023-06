(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilgenerale'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), Rafael Grossi, è arrivato aper una visita alla, occupata dalle forze russe, dopo la ...

Ma è anche un artista celebre nel mondo'arte religiosa: è in questa veste che da trent'anni èdel Centro Ezio Aletti che ha sede a Roma e si rivolge a studiosi e artisti di ispirazione ...Ilgenerale'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è arrivato a Zaporizhzhia per una visita alla centrale nucleare, occupata dalle forze russe, dopo la ...Lo striscione esposto sotto le bandiere a mezz'asta all'ingresso della Normale è infatti stato rimosso personalmente dal'istituzione accademica ad esempio, a pochi minuti dalla sua ...

Il direttore dell'Aiea a Zaporizhzhia per visitare la centrale nucleare - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Zaporizhzhia (Ucraina), 15 giu. (askanews) - Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è arrivato a Zaporizhzhia per una visita alla centrale ...Il manager sanitario ha poi incontrato il dott. William Strever, titolare dell'impresa Strever Spa di Chieti rappresentata nell'occasione anche dal direttore tecnico geom. Elviro Integlia e dal ...