Il dibattito sulle palline da golf che vanno sempre più lontano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Attrezzature e allenamenti migliori hanno aumentato le distanze: gli organi di governo delvorrebbero cambiare le cose, ma non sono in molti a stare dalla loro parte

... "Fin dall'inizio, Confindustria ha sempre posto le sue perplessitàcriticità emerse dall'... responsabile dell'Ufficio Sicurezza, Ambiente, Energia e Alimenti, che ha moderato il: "Dai ...Lo fa cavalcando i tanti malumori che stanno animando in questi giorni ilcittadino:piste ciclabili, sul traffico, sempre più congestionato nelle ore di punta, sul concetto di ...L'iniziativa, dal 2019, ha attivato oltre 400 persone e realtà sociali, associazioni, comitali locali, esperti attorno all'urgenza di avviare unpubblico, partecipato e ampio,...

Fitto: il dibattito sulle modifiche Pnrr andava avviato due anni fa Il Sole 24 ORE

Chi ha conseguito la patente da meno di 1 anno può guidare quasi solo citycar (sotto i 95 cavalli di potenza). Dopo il limite di potenza sparisce, rimangono quelli di velocità. Limiti altissimi per le ...Raffaele Fitto sostiene che l’Unione europea non faccia pressioni al governo italiano. Per la rimodulazione complessiva del Pnrr “non c’è un pressing di Bruxelles, c’è un lavoro comune”. Lo afferma il ...