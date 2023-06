L'omelia agile ma profonda Un'omelia agile, tutto sommatoma pesantissima, quella di Delpini. ... " Ma in questo momento die di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi È ...L'omelia è stata una folgoree intensissima sul vivere, sull'amore, la felicità comuni a ... Ma in questo momento die di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi È stato un ...Dopo il rifiuto di un dipendente e unadiscussione, la richiesta ai due clienti di lasciare ... Starbucks le ordinò di mettere inamministrativo l'ex manager, ma di fronte al suo no ecco l'...

Il congedo e la (breve) nota: Bergoglio manda padre Georg a Friburgo ilGiornale.it

L'ufficialità è arrivata oggi: l'ex segretario di Benedetto XVI non è più prefetto della casa pontificia da fine febbraio e tornerà nella sua diocesi senza incarichi ...L'arcivescovo di Milano non cita le sacre scritture ma propone una predica quasi laica, una sorta di biografia in filigrana in ricordo «dell’imprenditore, del politico e del personaggio» ...