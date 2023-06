(Di giovedì 15 giugno 2023) C'è il fronte del no e quello del sì: secondo alcuni docenti far lavorare sui libri gli studenti in estate è un "inutile tedio" per altri invece è un modo per conservare l'attitudine allo studio

La scuola è finita, è tempo di vacanza! E perché non riempire invece gli alunni di compiti ". Provocatorio, come sempre, il pedagogista Daniele Novara apre le danze. E riaccende un tormentone di ...

Il compito migliore è godersi le vacanze la Repubblica

La rubrica "Il prof tra i banchi", curata da Alberto Introini, va in vacanza: un po' di educazione sentimentale e qualche suggerimento di lettura come "compiti delle vacanze" Qualche romanzo da ...C'è il fronte del no e quello del sì: secondo alcuni docenti far lavorare sui libri gli studenti in estate è un "inutile ...