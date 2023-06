Il centrodestra non si sfalda | sinistra gelata | “Renderemo orgoglioso Silvio”

(Di giovedì 15 giugno 2023) È il giorno del distacco vero e tangibile. Il giorno in cui su quel percorso di 30 anni che ha visto uno schema sempre costante nel nostro Paese, ossia ununito, si allungano le conseguenze della scomparsa del suo fondatore e perno. Un ruolo, quello diBerlusconi, mai venuto meno, indipendentemente dalla percentuale di consensi conquistata da Forza Italia. Il suo è stato sempre un fattore-collante e stabilizzatore, dove la capacità di sintesi ha prevalso sulle asperità che pur, fisiologicamente, di volta in volta si sono affacciate nella storia della coalizione. Ora, dunque, la storia mette davanti ad una curva. Ed è necessario tenere unito il convoglio per consentire al governo di lavorare al meglio, nel solco della coesione. È questo il sottotesto degli alleati di Forza Italia, a margine del giorno più difficile. Il ...

Il centrodestra non è mai stato un progetto, era una persona Domani

Il giorno in cui su quel percorso di 30 anni che ha visto uno schema sempre costante nel nostro ...